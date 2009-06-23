Вставить модуль новостей в шаблон

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки219 просмотров

Необходимо вставить модуль новостей b cnfntq в шаблон ИМ движок ос комкрц

Сам модуль есть в админке, он установлен, нужно внедрить в шаблон

ICQ 456-487-630 Ирина

16 лет назад
Skoma
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

atmsoftware
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена оперативно, очень давольна. Спасибо большое! Всем рекомендую.
MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

atmsoftware
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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