Внедрить html-сверстанный макет в shopOS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок128 просмотров

Установлена последняя на сегодняшний день версия cms. Из используемых модулей: новости, подписка на новости и голосование. Несколько статических страниц, которые надо будет через wysiwyg в cms редактировать. Ну и собственно сам каталог

HTML
16 лет назад
Zels
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
16 лет назад
$50
3 дня
Работу выполнил на отлично! Все возникающие по ходу вопросы решал на лету и проявлял инициативу в улучшении конечного результата. Приятный в общении, ответственный в делах. Огромное спасибо
Отличный человек и заказчик. Приятен в общении :). Четкое ТЗ и вносимые корректировки. Предлагает альтернативные варианты решения, если что не так. С оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
16 лет назад