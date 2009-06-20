Прикрутить jcarousel к views в Drupal6

Есть материалы Alpha 1, Alpha 2, Rio 1, Rio 2 и т.д в них существует поле CCK с картинкой (Цвет поверхности)

Нужно вывести под материалом в виде карусели jcarousel lite картинки из этого поле CCK которые связаны с этим материалом одним общим ключевым словом Alpha, для материалов Rio должны в карусели быть картинки только относящиеся к этому типу материалов через ключевые слова