Правка двух флэшек

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Есть две флэшки, одна сложная, с исходником (главная страница сайта), вторая простая без исходника (внутренние страницы). Необходимо исправить-добавить пункты меню в обоих анимациях и удалить некоторые слои в первой анимации. Дело крайне срочное, надо сделать сегодня!

Сайт dubrovka.info

16 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

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