Добавить flash баннер к партнерской программе

Нужен Интернет магазин + встроенные парсер товаров по продажам фото/видео техники, а также комьютеров и ноутбуков и.т.д. Написанный чисто под мои нужды. Дизайн как таковой должен быть не сложный, особенные функции встроенные парсер товаров с ...