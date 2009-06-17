Система серверного редиректа с одной онлайн аптеки на другую, при которой в строчке редиректа остается ID препарата
Добавить flash баннер к партнерской программе
Есть flash баннер нужно добавить этот flash баннер к партнерской программе тоесть чтоб каждый партнер получал свою партнерскую ссылку на установку баннера
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Вывести в боковушку 2 фотки так,и сделать так чтобы они сменялись с периодичностью в30 сек. wordpress плагин NextGEN GalleryВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен "прикрутить" к сайту калькулятор он-лайн расчета стоимости доставки груза транспортными компаниями. Используемые при этом данные: 1) город доставки 2) кол-во мест груза - вес груза (расчет от кол-ва мест) ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $600
Нужен Интернет магазин + встроенные парсер товаров по продажам фото/видео техники, а также комьютеров и ноутбуков и.т.д. Написанный чисто под мои нужды. Дизайн как таковой должен быть не сложный, особенные функции встроенные парсер товаров с ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
На Joomla сделать слайдер на ajax по типу demos111.mootools.net/Fx.Slide, и прикрутить к sobi2 vcard. Сайт www.1001pp.ru. Указывайте стоимость.Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть необходимость натянуть дизайн на движок OSCommerce Vam Edition. Подробности в ICQ 288228786Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $120
Скрипт выполнен Finished.Завершен16 лет назад
Разработка сайта на Joomla v 1.5.x. Дизайн сайта разработан. VirtueMart использовать не надо (сайт продажами не занимается). Необходимо развернуть движок и реализовать функционал требования к которому сведены здесь: http://letitbit.net/download/51f247f3dd/Project.rar.html В качестве ...Закрыт16 лет назад
Нужна помощь или консультация. Как в Lucene Solr обновлять определенные fields . Прошу писать тех кто знаком с етой системой.Завершен16 лет назад
Написать на php систему комментариев с админ панелью и регистрацией юзеров: на странице добавления комментария должен использоваться jquery или подобный фреймворк для добавления комментария без перезагрузки страницы, а также форма для форматирования сообщений. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад