Анонсы в новостях перестали выводиться на главной Только заголовки выходят и все, а краткий обзор новости не появляется теперь почему то. это shopscript premium http://tvboom.kz/index.php
Создание сервиса открытка-граффити
Добрый день!
Стоит следующая задача:
Необходимо отписать технологию создания графического изображения в минимальной лёгкой конфигурации
Например как это реализовано в ВКонтакте (Графити):
- выбор цвета
- толщина пера (от 0.5 мм до 20 мм)
- кнопка очистки экрана
- кнопка сохранить (сохранение в формате jpg в папке на сервере с разрешением 400х300)
- история действий, возможность отмены выполненного действия (ctrl+z), возможность возвращения действия (ctrl+y)
процес формирование изображения должен быть в flash формате и выгружать картинку в заданную папку с заданным идентификатором, который он получит методом get из url.
Заявки фрилансеров
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