Создание сервиса открытка-граффити

Добрый день!

Стоит следующая задача:

Необходимо отписать технологию создания графического изображения в минимальной лёгкой конфигурации

Например как это реализовано в ВКонтакте (Графити):

- выбор цвета

- толщина пера (от 0.5 мм до 20 мм)

- кнопка очистки экрана

- кнопка сохранить (сохранение в формате jpg в папке на сервере с разрешением 400х300)

- история действий, возможность отмены выполненного действия (ctrl+z), возможность возвращения действия (ctrl+y)

процес формирование изображения должен быть в flash формате и выгружать картинку в заданную папку с заданным идентификатором, который он получит методом get из url.