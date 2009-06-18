Есть сайт свадебного салона без системы управления фотографии платьев добавляли всегда вручную надо создать галерею, или установить готовую старые фотки остаются как есть http://www.svadebnie-platiya.ru/ ...
Нужно сделать флеш-видеоклип
Нужно сделать флэш-видеоклип, качественно и недорого!!
Нужно сделать видеоклип по времени + - 4 минуты,
используя флэш анимацию, по предложенному сценарию или произвольно,
тематика: флирт, соблазнение, танцы, коктейли.
Укажите сколько будет стоить ваша работа????
интересует продолжительное сотрудничество
оставьте меил для связи
пишите [email protected]
Сергей
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