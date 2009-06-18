Нужно сделать флеш-видеоклип

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки368 просмотров

Нужно сделать флэш-видеоклип, качественно и недорого!!

Нужно сделать видеоклип по времени + - 4 минуты,

используя флэш анимацию, по предложенному сценарию или произвольно,

тематика: флирт, соблазнение, танцы, коктейли.

Укажите сколько будет стоить ваша работа????

интересует продолжительное сотрудничество

оставьте меил для связи

пишите [email protected]

Сергей

16 лет назад
sa7777777
Qwertas 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров