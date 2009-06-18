Добрый день! Стоит следующая задача: Необходимо отписать технологию создания графического изображения в минимальной лёгкой конфигурации Например как это реализовано в ВКонтакте (Графити): - выбор цвета - толщина ...
Галерея
Есть сайт свадебного салона
без системы управления
фотографии платьев добавляли всегда вручную
надо создать галерею, или установить готовую
старые фотки остаются как есть
http://www.svadebnie-platiya.ru/
ценовой тендер
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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