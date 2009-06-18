Галерея

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Закрыт13 заявок202 просмотра

Есть сайт свадебного салона

без системы управления

фотографии платьев добавляли всегда вручную

надо создать галерею, или установить готовую

старые фотки остаются как есть

http://www.svadebnie-platiya.ru/

ценовой тендер

16 лет назад
avansare
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад