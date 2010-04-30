Нужно разработать модуль ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте, через visa, mastercard, webmoney, yandexmoney, mоneymail, money-money, qiwi, Единый кошелек (http://w1.ru). Модуль должен принять платёж в соответствии с выбранной системой ...