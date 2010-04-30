mega_m

Андрей Барышкин mega_m

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Программист с опытом работы 6 лет.

Могу выступать как одиночный разработчик, так и привлекать группу разработчиков.

Programming Languages (языки программирования): C/C++, PHP, JavaScript, Java, VB, Bash, Python, Pascal, Maple.

Library GUI (граффический интерфейс): Qt, wxWidgets, GTK+.

Technologies (технологии): Network, OpenGL, Multithreaded, AJAX, ActiveQt Framework, Web-services.

DataBases (СУБД): MySQL, PostgreSQL, SQLite.

Platform (платформы): Windows, Linux, BSD, Mac.

Administration (администрирование): Установка и настройка серверов на базе ОС GNU\Linux, автоматизация, Web-управление.

Scripts (скрипты): Написание (изменение) скриптов на языках Bash, Python, Perl, PHP.

IDE (среды разработки): Eclipse, VisualStudio, Собственная среда разработки (Asgard).

Documents generation (генерация, верстка документов): Doxygen, LaTeX.

Специальность (по диплому): математика-информатика.

Иностранные языки: английский (хороший), немецкий (хороший).

PHPJavascriptPythonMySQLPostgreSQLLinuxPerlAjaxSQLite

  • Модуль платёжных сиситем

    Нужно разработать модуль ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте, через visa, mastercard, webmoney, yandexmoney, mоneymail, money-money, qiwi, Единый кошелек (http://w1.ru). Модуль должен принять платёж в соответствии с выбранной системой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
original-design
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Разработка дизайна
Своевременная оплата! Приятно было сотрудничать!
Сделал всё быстро и качественно
Ответный отзыв