Нужно разработать модуль ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте, через visa, mastercard, webmoney, yandexmoney, mоneymail, money-money, qiwi, Единый кошелек (http://w1.ru). Модуль должен принять платёж в соответствии с выбранной системой ...
Программист с опытом работы 6 лет.
Могу выступать как одиночный разработчик, так и привлекать группу разработчиков.
Programming Languages (языки программирования): C/C++, PHP, JavaScript, Java, VB, Bash, Python, Pascal, Maple.
Library GUI (граффический интерфейс): Qt, wxWidgets, GTK+.
Technologies (технологии): Network, OpenGL, Multithreaded, AJAX, ActiveQt Framework, Web-services.
DataBases (СУБД): MySQL, PostgreSQL, SQLite.
Platform (платформы): Windows, Linux, BSD, Mac.
Administration (администрирование): Установка и настройка серверов на базе ОС GNU\Linux, автоматизация, Web-управление.
Scripts (скрипты): Написание (изменение) скриптов на языках Bash, Python, Perl, PHP.
IDE (среды разработки): Eclipse, VisualStudio, Собственная среда разработки (Asgard).
Documents generation (генерация, верстка документов): Doxygen, LaTeX.
Специальность (по диплому): математика-информатика.
Иностранные языки: английский (хороший), немецкий (хороший).
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Разработать дизай центральной страницы в стиле http://www.rackspacecloud.com, подробности личноДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад