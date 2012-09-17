Нужен копирайт. Тема – программирование.

Приветствую!

Необходим текст на тему программирования, а именно для описания деятельности одного разработчика, фри-лансера (в сфере php).

Некоторую информацию предоставлю. Нужно порядка 1500-2000 символов.

Указывайте ваши цены за 1000 символов, чтобы легче было в будущем.

Связь по E-mail (оставлять обязательно), и ICQ.