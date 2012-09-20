Написание 22-х кратких обзоров для магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки143 просмотра

Нужно написать 22 кратких обзора, основываясь на фотографиях и характеристиках товара, для интернет-магазина. Обзоры должны быть интересны читателям, нудные бессмысленные наборы букв не принимаются. Все ссылки и заголовки находится в прикрепленых файлах.

Так же в прикрепленных файлах находится схема правильного написания краткого обзора для товара. (если что то непонятно, лучше обратитесь в ЛС, чем выполнять работу неправильно)

Количество символов в каждом обзоре: 1500-2000 знаков с пробелами

Срок исполнения: 5 дней

Оплата: 550 WMR

P.S. Не забудьте указать срок и сумму при подаче заявки.

13 лет назад
Endorfin86
Ярослав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Мне очень понравилось сотрудничать с данным исполнителем. Виктория справилась с поставленной задачей на все сто. Креативно, грамотно и главное точно в срок. Спасибо большое за работу! Если нужны будут обзоры для товаров, то непременно обращусь именно к вам!!!
Грамотный, ответственный заказчик! Всем рекомендую к сотрудничеству, так как Ярослав из тех заказчиков, которые уважительно относятся к исполнителям, своевременно оплачивают работу (моментально) и даже учитывают комиссию платежной системы. Ярослав, спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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