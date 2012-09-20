Подготовить обзоры трех интернет-ресурсов: - 3000 знаков без пробелов и таблиц, - оплата 2$/1000 знаков без пробелов через WebMoney - уникальность 95% (самостоятельная проверка через сервис etxt.ru , с выполненным ...
Написание 22-х кратких обзоров для магазина
Нужно написать 22 кратких обзора, основываясь на фотографиях и характеристиках товара, для интернет-магазина. Обзоры должны быть интересны читателям, нудные бессмысленные наборы букв не принимаются. Все ссылки и заголовки находится в прикрепленых файлах.
Так же в прикрепленных файлах находится схема правильного написания краткого обзора для товара. (если что то непонятно, лучше обратитесь в ЛС, чем выполнять работу неправильно)
Количество символов в каждом обзоре: 1500-2000 знаков с пробелами
Срок исполнения: 5 дней
Оплата: 550 WMR
P.S. Не забудьте указать срок и сумму при подаче заявки.
Выбранный исполнитель
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