Написание 22-х кратких обзоров для магазина

Нужно написать 22 кратких обзора, основываясь на фотографиях и характеристиках товара, для интернет-магазина. Обзоры должны быть интересны читателям, нудные бессмысленные наборы букв не принимаются. Все ссылки и заголовки находится в прикрепленых файлах.

Так же в прикрепленных файлах находится схема правильного написания краткого обзора для товара. (если что то непонятно, лучше обратитесь в ЛС, чем выполнять работу неправильно)

Количество символов в каждом обзоре: 1500-2000 знаков с пробелами

Срок исполнения: 5 дней

Оплата: 550 WMR

P.S. Не забудьте указать срок и сумму при подаче заявки.