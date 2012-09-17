Текст для людей.

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Закрыт12 заявок343 просмотра

Написать уникальный текст для людей!

По запросам "заработать в интернете" и "как выиграть на ставках".

Длина текста 3000-5000 зн. Уникальность 100%.Проверка по адвего + text.ru.В тексте 3-5 упоминаний ключ.слова -достаточно.Текст должен быть максимально релевантным поисковому запросу. Это значит, что пользователь, пришедший по этому запросу, должен найти ответ на свой вопрос.

Далее.Для каждого запроса написать по 10 оригинальных статей. Длина статьи 800-1200 зн.

Претендент будет выбран по трем критериям: цена,отзывы,сроки исполнения.

13 лет назад
fred313
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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