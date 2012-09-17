Требуется выполнить рерайтинг описаний фильмов СССР и 2008 годов. Общее количество фильмов 800. Ориентировочный объем - 350-450 тысяч знаков.
Текст для людей.
Написать уникальный текст для людей!
По запросам "заработать в интернете" и "как выиграть на ставках".
Длина текста 3000-5000 зн. Уникальность 100%.Проверка по адвего + text.ru.В тексте 3-5 упоминаний ключ.слова -достаточно.Текст должен быть максимально релевантным поисковому запросу. Это значит, что пользователь, пришедший по этому запросу, должен найти ответ на свой вопрос.
Далее.Для каждого запроса написать по 10 оригинальных статей. Длина статьи 800-1200 зн.
Претендент будет выбран по трем критериям: цена,отзывы,сроки исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Стоимость и примеры жду от потенциальных исполнителей. Срок 1 час.Завершен13 лет назад
Нужны тексты на тему астрономии. Луна, Солнце. Как они влияют на жизнь человечества. Общий объём 8000-10000 знаков. За хорошие тексты хорошо заплачу.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен грамотный, ответственный автор, вникающий в суть и логично излагающий свои мысли. оплата 2 у.е. за 1000 символов. текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать n-ое количество статей для сайта, по 1000–1300 знаков, тематика — одежда. Кандидата выберу по критериям цена/отзывы. Оплата по факту. Планируется долгосрочное сотрудничество. Прошу озвучивать цену за 1000 знаков, текст должен ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима статья в 2000 символов. Название статьи: Помощь в подборе материалов. Мы занимаемся ремонтом квартир и капитальным строительством, в статье нужно рассказать о том, что мы можем помочь подобрать стройматериалы. Необходимо ...Закрыт13 лет назад
Нужно 2 уникальных текста (от 98% уникальности) для "людей" на строительную тематику (бетон, жби) общим объёмом 4000-5000 знаков.Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Суть работы проста: нужно общаться с посетителями бизнес-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах бизнеса компании-заказчика. Оплата каждого сообщения до 0,5$ + доход от реферальной ссылки. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть короткие тексты. Нужно к каждому из них написать тематические заголовки (3-6 слов). Написанный заголовок должен иметь в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ ненулевое количество показов. Например, текст о сносе старых домов. Заголовок должен быть таким ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Шингл 5 по основанию 10, выходной тескт - 800-1200 знаков, статей должно быть на выходе не менее 3000 Текст выходной должен быть человекочитаемый.Завершен13 лет назад