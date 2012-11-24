Описания фильмов. Приватно для karver

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Завершен12 заявок383 просмотра

Требуется выполнить рерайтинг описаний фильмов СССР и 2008 годов. Общее количество фильмов 800. Ориентировочный объем - 350-450 тысяч знаков.

13 лет назад
smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$6000
95 дней
Всё как всегда на высшем уровне. Работаем с Александром уже очень и очень давно по множеству проектов, планирую работать с ним по другим, такого же рода. Обращайтесь к Александру, не пожалеете.
Благодарен Сергею за доверие. Интересный проект, достаточно большой, предварительная оплата частями без сбоев. Проект принес не только хорошие деньги, позитивное общение с компетентным заказчиком, но также и знания о многих интересных фильмах, которые теперь хочется пересмотреть. С радостью буду работать над проектами Сергея и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
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Копирайтинг

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