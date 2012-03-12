Создание флеш-сайта

Всем привет. Есть сайт на последней версии вордпресса на тестовом домене http://iphone-nnov.ru. Шаблон Item: #34635, по этой ссылке http://www.templatemonster.com/category/family-center-wordpress-themes/ поставлен, виджеты работают, но почему то не работает слайдер в центре. Необходимо решить данную проблему. Бюджет 300 р, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание копии сайта bbcos.it .
Срок - до 20 марта.
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