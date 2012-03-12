Скрипты поиска по авто аукционам

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Требуется создать скрипты поиска по автомобильным аукционам на нашем сайте.

Пример: autoby (тчк) by

Аукционы:

manheim, adesa, copart, iaai

В дальнейшем: salvagedirect.com, crashedtoys.com.

Интересует как создание, так и готовые скрипты.

12 лет назад
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад