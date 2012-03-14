Парсер для считывания цен

Задача только к знающим этот биллинг. Писать его только на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты.
Парсить магазины конкурентов
( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 )
Он не парсить несколько сайтов (вчера парсил ) нажмите Edit Samsung i9100 Galaxy S 2 например и вы уведете нолики вместо цены.
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Он частично смотрит сайты с Другого хостинга может на хосте проблема посмотрите.
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