Парсер для считывания цен

Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты.

Парсить магазины конкурентов

( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 )

Он не парсить несколько сайтов (вчера парсил ) нажмите Edit Samsung i9100 Galaxy S 2 например и вы уведете нолики вместо цены.

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Он частично смотрит сайты с Другого хостинга может на хосте проблема посмотрите.