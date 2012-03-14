Парсер для считывания цен

Веб-программированиеЗавершен4 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты.

Парсить магазины конкурентов

( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 )

Он не парсить несколько сайтов (вчера парсил ) нажмите Edit Samsung i9100 Galaxy S 2 например и вы уведете нолики вместо цены.

----

Он частично смотрит сайты с Другого хостинга может на хосте проблема посмотрите.

12 лет назад
dimamillion
Дмитрий 
40 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
botogame
Андрей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
Отличный специалист, сделал задание очень быстро, помог все настроить и оттестировать. Рекомендую.
Дмитрий отличный работодатель! Своевременная оплата, отличный проект! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Связка биллинга: NoDeny <> MikroTik OS

    $100

    Задача только к знающим этот биллинг. Писать его только на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт проверки подлинности продукта

    Необходимо написать скрипт для проверки подлинности товаров, т.е. человек при покупке получает некий код товара, который может один раз ввести на сайте проверки и удостовериться в подлинности продукта, что то подобное реализовано здесь: http://yottamark.com/

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипты поиска по авто аукционам

    Требуется создать скрипты поиска по автомобильным аукционам на нашем сайте. Пример: autoby (тчк) by Аукционы: manheim, adesa, copart, iaai В дальнейшем: salvagedirect.com, crashedtoys.com. Интересует как создание, так и готовые скрипты.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт по продаже инфы с партнеркой в 3 уровня.

    $250

    Нужен сайт по продаже информации с партнерской программой по ссылке и личному коду. (когда у каждого зарегистрированного есть партнерская ссылка и партнерский код, по которому он приглашает) Сайт нужно поставить и настроить, подключить биллинги, вебмани, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Не работает слайдер в шаблоне на wordpress

    $50

    Всем привет. Есть сайт на последней версии вордпресса на тестовом домене http://iphone-nnov.ru. Шаблон Item: #34635, по этой ссылке http://www.templatemonster.com/category/family-center-wordpress-themes/ поставлен, виджеты работают, но почему то не работает слайдер в центре. Необходимо решить данную проблему. Бюджет 300 р, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт на Джумла

    Сделать сайт с готовым шаблоном, фактически надо установить шаблон и настроить все, а также сделать небольшое первичное наполнение. подробности в скайпе - artemii733

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Инструменты SEO аналитики

    Нужно сделать такие сервисы из примеров на данном сайте: pr-cy.ru/tools/ Раздел «Оптимизаторам» – два раздела - Анализ сайта - Анализ контента В принципе отдельных решений для данных примеров в интернетнет хватает, нужно просто все соединить в единое целое. Раздел «Веб-мастерам» ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад