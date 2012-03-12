Сайт по продаже инфы с партнеркой в 3 уровня.

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужен сайт по продаже информации с партнерской программой по ссылке и личному коду. (когда у каждого зарегистрированного есть партнерская ссылка и партнерский код, по которому он приглашает)

Сайт нужно поставить и настроить, подключить биллинги, вебмани, робокасса, и сделать возможность оплаты с личного счета контента на сайте. А при работе по партнерке на этот же личный счет бы начислялись деньги и можно было бы видеть список зареганных под тобой реферов.

Сайт нужно сделать на уже готовом скрипте, будь это интернет магазин или дле или еще что...

Продажа будет только информации, не нужны модули доставки, налогов и прочего что бывает в обычном инет магазине.

Есть вариант все это получить просто купив биртикс малый бизнес , там есть и партнерка и магаз...

Но хочется вариант без лишнего функционала и за другие деньги.

Пишите кто на чем и как может реализовать или уже реализовывал, то ссылки в проекте напишите на сайты.

Можно использовать любую даже платную cms , лицензию купим. (но помните о битриксе дороже него никак не нужно.)

12 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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