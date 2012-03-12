Сайт по продаже инфы с партнеркой в 3 уровня.

Требуется создать скрипты поиска по автомобильным аукционам на нашем сайте. Пример: autoby (тчк) by Аукционы: manheim, adesa, copart, iaai В дальнейшем: salvagedirect.com, crashedtoys.com. Интересует как создание, так и готовые скрипты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт по продаже информации с партнерской программой по ссылке и личному коду. (когда у каждого зарегистрированного есть партнерская ссылка и партнерский код, по которому он приглашает)
Сайт нужно поставить и настроить, подключить биллинги, вебмани, робокасса, и сделать возможность оплаты с личного счета контента на сайте. А при работе по партнерке на этот же личный счет бы начислялись деньги и можно было бы видеть список зареганных под тобой реферов.
Сайт нужно сделать на уже готовом скрипте, будь это интернет магазин или дле или еще что...
Продажа будет только информации, не нужны модули доставки, налогов и прочего что бывает в обычном инет магазине.
Есть вариант все это получить просто купив биртикс малый бизнес , там есть и партнерка и магаз...
Но хочется вариант без лишнего функционала и за другие деньги.
Пишите кто на чем и как может реализовать или уже реализовывал, то ссылки в проекте напишите на сайты.
Можно использовать любую даже платную cms , лицензию купим. (но помните о битриксе дороже него никак не нужно.)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создание копии сайта bbcos.it . Срок - до 20 марта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Всем привет. Есть сайт на последней версии вордпресса на тестовом домене http://iphone-nnov.ru. Шаблон Item: #34635, по этой ссылке http://www.templatemonster.com/category/family-center-wordpress-themes/ поставлен, виджеты работают, но почему то не работает слайдер в центре. Необходимо решить данную проблему. Бюджет 300 р, ...Закрыт12 лет назад
- $500
Нужно написать модуль раздела, сверстать его и прикрутить к Битриксу. Все подробности в асю 311501887Закрыт12 лет назад
Сделать сайт с готовым шаблоном, фактически надо установить шаблон и настроить все, а также сделать небольшое первичное наполнение. подробности в скайпе - artemii733Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать такие сервисы из примеров на данном сайте: pr-cy.ru/tools/ Раздел «Оптимизаторам» – два раздела - Анализ сайта - Анализ контента В принципе отдельных решений для данных примеров в интернетнет хватает, нужно просто все соединить в единое целое. Раздел «Веб-мастерам» ...Закрыт12 лет назад
Нужны рекмендации + настройка хостинга и сайтов для защиты от взломов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно сделать псведосайт знакомств. Либо с нуля, либо а основе какой-либо cms. Дизайн и верстка есть, надо именно программинг. Бюджет ~15 т.р., обсуждается. Также, нужно будет подключить этот сайт к биллингу. Некое подобие тз (описание фунционала)- в приложении, оно обсуждаемоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Ситуация такая, есть CMS,установленная на компьютере. Чтоб войти в админку (/logon.php) нужен какой то графический пароль (идентификационный ключ). Если чтото не понятно, задавайте вопросы, тут же буду отвечать. Как пример приведу сайт http://www.psk-mebel.ru/ . Доступ ...Закрыт12 лет назад
Нужен плагин для вордпресса, суть которого - редирект на другой сайт. Подробное ТЗ по icq 610182309Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад