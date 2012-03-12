Доработки интернет-магазина (vam shop)

Есть несколько интернет магазинов, используется движок VAM SHOP.

Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества.

Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина.

На данный момент задача такая: В этом движке есть возможность назначения дополнительных атрибутов и параметров для товаров, что дает возможность делать выборку товаров по разным атрибутам (параметрам).

Нужно сделать возможным присваивать различные атрибуты (параметры) не только товарам, но и категориям.

Просьба отвечать ТОЛЬКО на icq 7338487 и только знающим устройств данного магазина.

Спасибо!