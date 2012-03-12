Доработка интернет-магазина (phyton+django)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подправить поиск, основанный на вебсервисах (xml)

возможны и последующие задания

Django
12 лет назад
Serg_tm
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Подключить Яндекс-карты

    $100

    Здравствуйте, необходимо привязать Яндекс-карты к объявлению : Есть сайт, где добавляются автообъявления без регистрации. Т.е. посетители добавляют объявление указывая местоположение авто. Нужно, чтобы при добавлении объявления у посетителей была возможность указать место авто на карте. При ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать страницу в фейсбуке

    Есть созданная страница в фейсбуке http://www.facebook.com/pages/OPTICROOM/278801562134321 страница создана для отображения деятельности сайта www(.)opticmall(.)ru www(.)ochki-rayban(.)ru и http://frame4you(.)ru/ это сайты 1 владельца нужно страничку на фейсбуке доработать а именно нравится вот эта группа http://www.facebook.com/Otticanet?sk=wall http://www.facebook.com/koffein.ru Меню слева: - Стена - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки интернет-магазина (vam shop)

    Есть несколько интернет магазинов, используется движок VAM SHOP. Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества. Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина. На данный момент задача такая: В этом движке есть возможность назначения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен скрипт

    $100

    Нужен скрипт для сбора, а также рассылки почты (не спам). Интерфейс интересует простой. главное удобство и важен как чёткий сбор почты (значит чтобы скрипт мог успешно собирать адреса почты даже там где она защищена), ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер для считывания цен

    Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты. Парсить магазины конкурентов ( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 ) Он не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Связка биллинга: NoDeny <> MikroTik OS

    $100

    Задача только к знающим этот биллинг. Писать его только на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт проверки подлинности продукта

    Необходимо написать скрипт для проверки подлинности товаров, т.е. человек при покупке получает некий код товара, который может один раз ввести на сайте проверки и удостовериться в подлинности продукта, что то подобное реализовано здесь: http://yottamark.com/

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад