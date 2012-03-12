Доработать страницу в фейсбуке

Есть несколько интернет магазинов, используется движок VAM SHOP. Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества. Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина. На данный момент задача такая: В этом движке есть возможность назначения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть созданная страница в фейсбуке http://www.facebook.com/pages/OPTICROOM/278801562134321 страница создана для отображения деятельности сайта www(.)opticmall(.)ru www(.)ochki-rayban(.)ru и http://frame4you(.)ru/ это сайты 1 владельца нужно страничку на фейсбуке доработать а именно
нравится вот эта группа
http://www.facebook.com/Otticanet?sk=wall
http://www.facebook.com/koffein.ru
Меню слева:
- Стена
- Информация (тут будет информация о магазине - примерно как тут: http://www.facebook.com/Otticanet?sk=info
- "Нравится" - скидка!? ( тут нужно разместить специальный купон на скидку, если человек нажимается "мне нравится" то может получить скидку 10%) что-то типа - http://www.facebook.com/Otticanet?sk=app_7146470109
Или вот еще можно так http://www.facebook.com/koffein.ru?sk=app_177308035700760
- Фотографии (тут альбомы с фото товаров)
- Отзывы (отзывы, которые могут оставлять клиенты)
- Действия друзей
- Заметки (тут мы будем размещать какие-то статьи про очки)
- Голосования
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