Доработать страницу в фейсбуке

Есть созданная страница в фейсбуке http://www.facebook.com/pages/OPTICROOM/278801562134321 страница создана для отображения деятельности сайта www(.)opticmall(.)ru www(.)ochki-rayban(.)ru и http://frame4you(.)ru/ это сайты 1 владельца нужно страничку на фейсбуке доработать а именно

нравится вот эта группа

http://www.facebook.com/Otticanet?sk=wall

http://www.facebook.com/koffein.ru

Меню слева:

- Стена

- Информация (тут будет информация о магазине - примерно как тут: http://www.facebook.com/Otticanet?sk=info

- "Нравится" - скидка!? ( тут нужно разместить специальный купон на скидку, если человек нажимается "мне нравится" то может получить скидку 10%) что-то типа - http://www.facebook.com/Otticanet?sk=app_7146470109

Или вот еще можно так http://www.facebook.com/koffein.ru?sk=app_177308035700760

- Фотографии (тут альбомы с фото товаров)

- Отзывы (отзывы, которые могут оставлять клиенты)

- Действия друзей

- Заметки (тут мы будем размещать какие-то статьи про очки)

- Голосования