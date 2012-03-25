Подключить Яндекс-карты

Здравствуйте, необходимо привязать Яндекс-карты к объявлению :

Есть сайт, где добавляются автообъявления без регистрации. Т.е. посетители добавляют объявление указывая местоположение авто. Нужно, чтобы при добавлении объявления у посетителей была возможность указать место авто на карте. При просмотре объявления – отображалась часть карты с координатами авто. И был раздел, где показывалась общая карта.

Объявления могут быть двух типов. Поэтому нужно разграничить визуально на главной карте объявления – одного типа – красным маркером на карте, другого типа – зеленым.

Сайт самописный на php+mysql

Обязателен опыт работы я API.Yandex.