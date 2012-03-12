Подбор по параметрам Вебасист

Сверстать и запрограммить сайт по макетам на вложении. Движок джумала или вордпресс (или на ваше усмотрение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать модуль подбор по параметрам в интернет магазине на Вебасисте.
Пример – http://rozetka.com.ua/plaids/c173644/, как здесь слева.
Цена и срок.
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