Функция получения баланса после авторизации на php

Нужно написать 2 php4 (curl или сокеты) функции проверки баланса с сайтов:

1) youmagic.com

2) cp.masterhost.ru

3) alloincognito.ru

на входе будет логин и пароль. на выходе баланс.

срок неделя

Тестовый логин и пароль для первых 2 вы делаете себе сами, а 3-й вышлю вам после выполнения первых двух.