Необходимо подправить поиск, основанный на вебсервисах (xml) возможны и последующие задания
Функция получения баланса после авторизации на php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 2 php4 (curl или сокеты) функции проверки баланса с сайтов:
1) youmagic.com
на входе будет логин и пароль. на выходе баланс.
срок неделя
Тестовый логин и пароль для первых 2 вы делаете себе сами, а 3-й вышлю вам после выполнения первых двух.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать модуль подбор по параметрам в интернет магазине на Вебасисте. Пример – http://rozetka.com.ua/plaids/c173644/, как здесь слева. Цена и срок.Закрыт12 лет назад
- $100
Сверстать и запрограммить сайт по макетам на вложении. Движок джумала или вордпресс (или на ваше усмотрение)Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо привязать Яндекс-карты к объявлению : Есть сайт, где добавляются автообъявления без регистрации. Т.е. посетители добавляют объявление указывая местоположение авто. Нужно, чтобы при добавлении объявления у посетителей была возможность указать место авто на карте. При ...Завершен12 лет назад
Слайдер для видео на Битрикс, может кто помочь установить?Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть созданная страница в фейсбуке http://www.facebook.com/pages/OPTICROOM/278801562134321 страница создана для отображения деятельности сайта www(.)opticmall(.)ru www(.)ochki-rayban(.)ru и http://frame4you(.)ru/ это сайты 1 владельца нужно страничку на фейсбуке доработать а именно нравится вот эта группа http://www.facebook.com/Otticanet?sk=wall http://www.facebook.com/koffein.ru Меню слева: - Стена - ...Закрыт12 лет назад
Есть несколько интернет магазинов, используется движок VAM SHOP. Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества. Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина. На данный момент задача такая: В этом движке есть возможность назначения ...Закрыт12 лет назад
- $100
Нужен скрипт для сбора, а также рассылки почты (не спам). Интерфейс интересует простой. главное удобство и важен как чёткий сбор почты (значит чтобы скрипт мог успешно собирать адреса почты даже там где она защищена), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты. Парсить магазины конкурентов ( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 ) Он не ...Завершен12 лет назад
- $100
Задача только к знающим этот биллинг. Писать его только на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе ...Закрыт12 лет назад