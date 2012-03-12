Написать парсер для интернет-магазина

Здравствуйте, необходимо привязать Яндекс-карты к объявлению : Есть сайт, где добавляются автообъявления без регистрации. Т.е. посетители добавляют объявление указывая местоположение авто. Нужно, чтобы при добавлении объявления у посетителей была возможность указать место авто на карте. При ...