Скрипт генератор случайного времени

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Имеются следующие условия:

а. Кол-во генерируемых значений (должно вводиться диапозоном, к примеру 32:40)

б. Начальное время (пример 08:00)

в. Конечное время (пример 21:00)

г. Минимальный интервал (пример 75 секунд)

На выходе должны получить перечень случайного времени (чч:мм) через пробел в количестве указанном в пункте А.

Все эти значения вставить в mysql таблицу AAA.BBB

Скрипт должен быть на perl/bash.

Стучитесь в аську 622719210, скайп tsarik-108 с конкретными предложениями по сроку и бюджету.

Максимальный срок выполнения - сутки с 12.03.

12 лет назад
tsarik-108
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Demiurh
Тут 
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
50 отзывов(-3)
12 лет назад
$15
1 день
После получения кода заказчик испарился. Радует то, что код немного сырой отдал, хотя и не специально - такова была постановка задачи что требовалась доводка на ходу.