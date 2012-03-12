Скрипт генератор случайного времени

Имеются следующие условия:

а. Кол-во генерируемых значений (должно вводиться диапозоном, к примеру 32:40)

б. Начальное время (пример 08:00)

в. Конечное время (пример 21:00)

г. Минимальный интервал (пример 75 секунд)

На выходе должны получить перечень случайного времени (чч:мм) через пробел в количестве указанном в пункте А.

Все эти значения вставить в mysql таблицу AAA.BBB

Скрипт должен быть на perl/bash.

Стучитесь в аську 622719210, скайп tsarik-108 с конкретными предложениями по сроку и бюджету.

Максимальный срок выполнения - сутки с 12.03.