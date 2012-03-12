Flash-сайт по готовому шаблону

Необходимо собрать flash-сайт на основе готового зарубежного шаблона, соблюдая следующие требования:

1. Мультиязычность. 4 языка: русский, английский, французский и иврит. Доработать шрифты для этой цели, чтобы не было багов с отображением символов и вместе с тем была хорошая читаемость. Переключение языков сделать с помощью флагов-иконок в правом верхнем углу. Иконка с текущим языком не должна быть кликабельной, или может отсутствовать вовсе. Флаги должны ниспадать сверху в ходе загрузки сайта, иметь всплывающие подсказки с названием языка и иметь небольшое сверкание при наведении.

2. Желательно, чтобы сайт при загрузке определял язык браузера по умолчанию, и выбирал оптимальный вариант.

3. Уменьшить количество пунктов в меню до 4, при необходимости исправить расположение и размеры пунктов.

4. Страница Products: блоки раздела "products overview" с картинками размножить в 2 колонки на всю страницу с вертикальным скроллом и возможностью добавить при необходимости еще несколько аналогичных.

Шаблон в приложении.

В заявках указывайте бюджет и сроки. Заявки без указания бюджета рассматриваться не будут.