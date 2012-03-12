Панель управления игровым хостингом

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Необходимо реализовать панель управления игровым хостингом, с биллингом и тикетами поддержки.

Основной функционал:

1. Биллинг:

*после пополнения счета клиент может делать заказ

*интеграция с Webmoney, Yandex Money,Qiwi

*статистика

2. Система управления игр.серверами:

*создание/удаление/блокировка/разблокировка сервера после сигнала от биллинга

*В панеле клиента нужны следующие функции: остановка сервера, запуск, перезагрузка, редактирование конфигов сервера, файловый менеджер (веб интерфейс ftp), переустановка сервера. А так же возможность отслеживать дни аренды сервера, продлевать аренду, перечислять деньги на свой счет на сайте, для оплаты. При неуплате за сервер, панель данного сервера (и сам сервер), должны автоматически блокироваться и отключаться, с сообщением, что нужно продлить аренду.

3. Разделение прав пользователей, администраторов…

Писать сроки и стоимость.

ICQ-6730509.

12 лет назад
freshness
Ивакин 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад