Необходимо реализовать панель управления игровым хостингом, с биллингом и тикетами поддержки.

Основной функционал:

1. Биллинг:

*после пополнения счета клиент может делать заказ

*интеграция с Webmoney, Yandex Money,Qiwi

*статистика

2. Система управления игр.серверами:

*создание/удаление/блокировка/разблокировка сервера после сигнала от биллинга

*В панеле клиента нужны следующие функции: остановка сервера, запуск, перезагрузка, редактирование конфигов сервера, файловый менеджер (веб интерфейс ftp), переустановка сервера. А так же возможность отслеживать дни аренды сервера, продлевать аренду, перечислять деньги на свой счет на сайте, для оплаты. При неуплате за сервер, панель данного сервера (и сам сервер), должны автоматически блокироваться и отключаться, с сообщением, что нужно продлить аренду.

3. Разделение прав пользователей, администраторов…

Писать сроки и стоимость.

ICQ-6730509.