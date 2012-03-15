Доработка каталога интернет-магазина

Для интернет-магазина www.oscomp.ru требуется доработка страницы списка товаров.

А именно: вывод перед списком товаров всех категорий вложенных по отношению к текущей.

Выводиться должна картинка и название.( Картинка загружается для каждой категории

в поле "картинка категории" на странице редактирования категории в админке)

Схема такого размещения указана в приложении.

Нужно заметить, что в меню есть скрытые/выключенные категории, которые есть в базе сайта, но выключенны для отображения в списке категорий.

Такие категории не должны отображаться в выводимом списке. (список должем автоматически подстраиваться под включенные категории).

размещение:

По ширине - меню должно выравниваться по центру страницы (максимум 5 позиций в строке).

По вертикали - меню должно подстаиваться под высоту загруженных изображений (предполагается что в одном меню будут изображения толкьо одного размера).

Отключение:

По умолчанию вывод этого менюю должен быть выключен для всех категорий.

Но в админке на странице редактированяия категории нужна возможнсоть его включить (для каждой отдельнйо категории).

Включение осуществляется установкой чекбокса напротив настроки "отображать в категории визуальное меню"

Для связи - ЛС, ICQ, Skype

Оплата - вебмани