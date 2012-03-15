Доработка каталога интернет-магазина

Необходимо собрать flash-сайт на основе готового зарубежного шаблона, соблюдая следующие требования: 1. Мультиязычность. 4 языка: русский, английский, французский и иврит. Доработать шрифты для этой цели, чтобы не было багов с отображением символов и вместе с тем ...
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Для интернет-магазина www.oscomp.ru требуется доработка страницы списка товаров.
А именно: вывод перед списком товаров всех категорий вложенных по отношению к текущей.
Выводиться должна картинка и название.( Картинка загружается для каждой категории
в поле "картинка категории" на странице редактирования категории в админке)
Схема такого размещения указана в приложении.
Нужно заметить, что в меню есть скрытые/выключенные категории, которые есть в базе сайта, но выключенны для отображения в списке категорий.
Такие категории не должны отображаться в выводимом списке. (список должем автоматически подстраиваться под включенные категории).
размещение:
По ширине - меню должно выравниваться по центру страницы (максимум 5 позиций в строке).
По вертикали - меню должно подстаиваться под высоту загруженных изображений (предполагается что в одном меню будут изображения толкьо одного размера).
Отключение:
По умолчанию вывод этого менюю должен быть выключен для всех категорий.
Но в админке на странице редактированяия категории нужна возможнсоть его включить (для каждой отдельнйо категории).
Включение осуществляется установкой чекбокса напротив настроки "отображать в категории визуальное меню"
Для связи - ЛС, ICQ, Skype
Оплата - вебмани
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