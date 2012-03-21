Нужно добавить скрипт новостей на сайт

Нужно грамотно перенести контент из одного движка (коммерческого, а также Wordpress) в движок ЕxpressionЕngine, гибко для СЕО. Всего около 300 постов, структура на 70–80% одинакова. Портал, который необходимо переносить: http://bel.biz (коммерческий движок). Все урлы /news/id.html. Дамп ...