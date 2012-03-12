Создание модуля «Горячие предложения» под Drupal

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Требуется на сайт www.acr.by создать модуль горячих предложений по автомобилям. Заполняются автомобили вручную администратором, возможность загрузки фотографий. Внутренняя страница по горячему предложению должна быть примерно такая http://www.globalmotors.by/auto/show/101

Список автомобилей должен быть примерно такой

http://www.globalmotors.by/auto

Также должен присутствовать слайдер на главной странице, который будет автоматически, а также с возможностью вручную, прокручивать горячие предложения. По типу такого

http://aset.by/

А также вертикальный блок. Отрисованный пример вертикального и горизонтального блока на сайте www.acr.by представлен в аттаче.

Иконки отрисованные уже есть. С дизайном могу помочь сам. Сроки - неделя максимум.

Разводилам - просьба не беспокоить. Работаю только по безопасной сделке, если надо за потери при обналичке и комисии - доплачу.

Drupal
12 лет назад
acrby
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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