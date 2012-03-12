Создание модуля «Горячие предложения» под Drupal

Требуется на сайт www.acr.by создать модуль горячих предложений по автомобилям. Заполняются автомобили вручную администратором, возможность загрузки фотографий. Внутренняя страница по горячему предложению должна быть примерно такая http://www.globalmotors.by/auto/show/101

Список автомобилей должен быть примерно такой

http://www.globalmotors.by/auto

Также должен присутствовать слайдер на главной странице, который будет автоматически, а также с возможностью вручную, прокручивать горячие предложения. По типу такого

http://aset.by/

А также вертикальный блок. Отрисованный пример вертикального и горизонтального блока на сайте www.acr.by представлен в аттаче.

Иконки отрисованные уже есть. С дизайном могу помочь сам. Сроки - неделя максимум.

Разводилам - просьба не беспокоить. Работаю только по безопасной сделке, если надо за потери при обналичке и комисии - доплачу.