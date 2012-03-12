Создание модуля «Горячие предложения» под Drupal

Необходимо собрать flash-сайт на основе готового зарубежного шаблона, соблюдая следующие требования: 1. Мультиязычность. 4 языка: русский, английский, французский и иврит. Доработать шрифты для этой цели, чтобы не было багов с отображением символов и вместе с тем ...
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Требуется на сайт www.acr.by создать модуль горячих предложений по автомобилям. Заполняются автомобили вручную администратором, возможность загрузки фотографий. Внутренняя страница по горячему предложению должна быть примерно такая http://www.globalmotors.by/auto/show/101
Список автомобилей должен быть примерно такой
http://www.globalmotors.by/auto
Также должен присутствовать слайдер на главной странице, который будет автоматически, а также с возможностью вручную, прокручивать горячие предложения. По типу такого
А также вертикальный блок. Отрисованный пример вертикального и горизонтального блока на сайте www.acr.by представлен в аттаче.
Иконки отрисованные уже есть. С дизайном могу помочь сам. Сроки - неделя максимум.
Разводилам - просьба не беспокоить. Работаю только по безопасной сделке, если надо за потери при обналичке и комисии - доплачу.
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