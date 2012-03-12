Плагин-дополнение к почтовому клиенту Thunderbird

$150
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Нужно написать небольшой плагин-дополнение к почтовому клиенту Thunderbird portable 8.0

-Добавить функцию показа количества входящих/исходящих сообщений для каждого контакта в Инбоксе (счетчик).

-Добавить кнопку сортировки их по этому параметру.

-Добавить кнопку "отправить заготовленный шаблон" всем отмеченным.

-Добавить скрипт для подстановки имени в тело текста из заголовка "From" каждого контакта во время отправки

ICQ: 380945346

12 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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