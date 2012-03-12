Скрипт для битрикса

Требуется на сайт www.acr.by создать модуль горячих предложений по автомобилям. Заполняются автомобили вручную администратором, возможность загрузки фотографий. Внутренняя страница по горячему предложению должна быть примерно такая http://www.globalmotors.by/auto/show/101 Список автомобилей должен быть примерно такой http://www.globalmotors.by/auto Также должен присутствовать слайдер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание следующее:
Нужно сделать ссылку которая будет располагаться под фото оборудования http://www.graco-rus.com/1komp/pnevmo/item/pnevmoprivod/merkur.html (пример страницы) с каждой страницы(всего из штук 60), на сайт работающий на движке 1с битрикс http://shop.graco-rus.com
На сайте битрикс нужно сделать вывод кажой установки, аксессуаров и ремкомплектов в виде таблицы(см.файл), с выборкой по артикулам или по каким то иным идентификаторам.
Сейчас там вывод, вот в таком виде http://shop.graco-rus.com/Catalog1C/?SECTION_ID=44&ELEMENT_ID=122 таких страниц будет соответственно тоже 60.
Ну и соответственно вывод информации для всего сайта сделать в виде аналогичной таблицы.
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