Скрипт для битрикса

Задание следующее:

Нужно сделать ссылку которая будет располагаться под фото оборудования http://www.graco-rus.com/1komp/pnevmo/item/pnevmoprivod/merkur.html (пример страницы) с каждой страницы(всего из штук 60), на сайт работающий на движке 1с битрикс http://shop.graco-rus.com

На сайте битрикс нужно сделать вывод кажой установки, аксессуаров и ремкомплектов в виде таблицы(см.файл), с выборкой по артикулам или по каким то иным идентификаторам.

Сейчас там вывод, вот в таком виде http://shop.graco-rus.com/Catalog1C/?SECTION_ID=44&ELEMENT_ID=122 таких страниц будет соответственно тоже 60.

Ну и соответственно вывод информации для всего сайта сделать в виде аналогичной таблицы.