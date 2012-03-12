Написать модуль изменения цен для Оpencart

И так ув. коллеги.

Есть сайт на opencart.

1) нужно написать модуль или редактировать файлы в админке, чтобы не редактировать товар когда меняешь цены а была поля новая цена вводили и нажали сохранить

2) в низу в конце страница сделать поля изменение цен на всех товаров + %, чтоб можно была ставить + 5% и нажать сохранить.

Предлагайте цена и срок.

P.S интересует постоянное сотрудничество!

Т.к есть не сколько сайтов.