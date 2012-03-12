Sprut:Branches - Tree Blog / Forum / Mind map

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Просто древовидный блог: http://ubivai.ru/sprut/branches

Надо сделать backend на PHP, на основе опенсорса, например: http://bbpress.org

Есть JS кодер для интерфейса.

Skype: scv011

12 лет назад
scv0
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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