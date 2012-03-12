Sprut:Branches - Tree Blog / Forum / Mind map

Есть шаблон для джумлы 1.5-1.7. Есть домен и хостинг. Нужно шаблон натянуть на джумлу(1.5 или 1.7 - не принципиально). Залить на хостинг. В общем, чтобы "всё работало". Сроки "желательно побыстрее". Цену и примерные сроки пишите, пожалуйста, сразу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просто древовидный блог: http://ubivai.ru/sprut/branches
Надо сделать backend на PHP, на основе опенсорса, например: http://bbpress.org
Есть JS кодер для интерфейса.
Skype: scv011
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу программиста для разработки биржи контента с нестандартным решением. Уровень textsale.ru и etxt.ru. ТЗ для дизайнера осилил, а вот для программиста - не потянул... Поэтому ищу исполнителя, который мне поможет с ТЗ и возьмется за ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
вот исходник слайдера http://2.s3.envato.com/files/19640971/index.html В файле js/preview.js внесены изменения в настройках, крутить по 1му а не по 3, убраны стрелки и текст, изменена скорость. и размер слайдов. http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F2.s3.envato.com%2Ffiles%2F19640971%2Findex.html Иногда если крутить колёсико на мышке туда сюда, или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание следующее: Нужно сделать ссылку которая будет располагаться под фото оборудования http://www.graco-rus.com/1komp/pnevmo/item/pnevmoprivod/merkur.html (пример страницы) с каждой страницы(всего из штук 60), на сайт работающий на движке 1с битрикс http://shop.graco-rus.com На сайте битрикс нужно сделать вывод кажой установки, ...Закрыт12 лет назад
И так ув. коллеги. Есть сайт на opencart. 1) нужно написать модуль или редактировать файлы в админке, чтобы не редактировать товар когда меняешь цены а была поля новая цена вводили и нажали сохранить 2) в низу в конце ...Закрыт12 лет назад
Для доработки функциональной части интернет-магазина (движок OpenCart) требуется программист. Перечень необходимых работ: – отображение двух валют в категориях товаров для всех групп покупателей (гривна-розница, доллар-розница). На странице товара уже реализована данная функция. Если она ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимл создать flash из нескольких кадров с добавлением эффекта!Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать (или дописать на базе существующих) скрипт рассылки сообщений для подписчиков. Основное условие рассылка должна быть легальной (поскольку подписчики реальные клиенты, которые письменно согласились получать рассылку), с возможностью подписки и автоматической отписки. Также в скрипте должны ...Закрыт12 лет назад
Требуется толковый программист для исправления ошибок на магазине (osCommerce). Знание osCommerce надо хорошее, потому что там сложновато исправлять то, что требуется. Переговоры буду вести по скайпу, т.ч. наличие скайпа – обязательно. Резюме и скайп шлите сюда - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужно написать небольшой плагин-дополнение к почтовому клиенту Thunderbird portable 8.0 -Добавить функцию показа количества входящих/исходящих сообщений для каждого контакта в Инбоксе (счетчик). -Добавить кнопку сортировки их по этому параметру. -Добавить кнопку "отправить заготовленный шаблон" всем отмеченным. -Добавить скрипт для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад