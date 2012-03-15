Натянуть шаблон на Джумлу и залить

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Есть шаблон для джумлы 1.5-1.7. Есть домен и хостинг.

Нужно шаблон натянуть на джумлу(1.5 или 1.7 - не принципиально). Залить на хостинг.

В общем, чтобы "всё работало".

Сроки "желательно побыстрее".

Цену и примерные сроки пишите, пожалуйста, сразу

12 лет назад
multipower
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Chez
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
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