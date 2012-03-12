Разработка нестандартной биржи контента

Ищу программиста для разработки биржи контента с нестандартным решением. Уровень textsale.ru и etxt.ru. ТЗ для дизайнера осилил, а вот для программиста - не потянул... Поэтому ищу исполнителя, который мне поможет с ТЗ и возьмется за работу. Бюджет можно оговорить. Желателен исполнитель из Украины, согласный на личную встречу при надобности.