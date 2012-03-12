PHP: часовые пояса

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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нужно сделать функцию для php в которую я загоняю период(ы) по московкому времени а он мне переводит в разные пояса.

пример:

set period = "22:00-5:00","6:00-10:00"(+4)

print "time period in new york:" time_convert_function(-6,am)

print "time period in london:" time_convert_function(0, 24)

1. цифры в в скобочках это GMT

2. am или 24 в скопбках. это am/pm или 24 форматы.

3. если переход проходит через 24.00 то нужно разделить:

22.00-24.00,00:00 - 5:00

прошу прощение за арфографию...

PHP
12 лет назад
molkinal
Кононов 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Donello
Виктор 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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