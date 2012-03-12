PHP: часовые пояса

нужно сделать функцию для php в которую я загоняю период(ы) по московкому времени а он мне переводит в разные пояса.

пример:

set period = "22:00-5:00","6:00-10:00"(+4)

print "time period in new york:" time_convert_function(-6,am)

print "time period in london:" time_convert_function(0, 24)

1. цифры в в скобочках это GMT

2. am или 24 в скопбках. это am/pm или 24 форматы.

3. если переход проходит через 24.00 то нужно разделить:

22.00-24.00,00:00 - 5:00

прошу прощение за арфографию...