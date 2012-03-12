Установка движка на сервер, настройка, доработка

Favlist.net - сервис, позволяющий юзеру составить список того что ему нравится (музыка, фильмы, игры, ...), получить рекоммендации и найти людей с похожими списками. Есть старый макет и новый дизайнер. Нужно написать движок - PHP, JS, HTML, CSS Skype: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для установки на сервер, настройки и адаптации для России готового купленного интернет-сервиса, агрегатора информации.
Платформа буржуйская, лицензионная. PHP, MSQL, Ajaxs
Знание английского обязательно, т.к. документация на английском, также если будут появляться вопросы, то нужно писать в буржуйский суппорт.
В документации все подробно расписано, что как делать, если что, буржуйская тех поддержка будет на связи.
Задачи:
1. Подобрать оптимальный российский хостинг в соответствии с требованиями в документации.
2. Инсталлировать сайт на сервере и подключить к домену
3. Протестировать на безопасность, уязвимости, на сколько оптимален код для высоких нагрузок и быстродействия.
4. В движке разработан функционал импорта информации с других сайтов через API. Сейчас он собирает данные с буржуйстких сайтов. Нужно перенастроить, чтобы импортировались данные через API российских сайтов, которые я укажу. (ничего дополнительного тут разрабатывать не нужно,все уже разработано и работает, просто настсройка)
5. Настроить российские города и страны СНГ
6. Небольшие изменения структуры главной страницы
7. Не существенные не предвиденные работы.
8. Сделать перевод на русский язык кнопок на главной странице, в личном кабинете и сервисных уведомлений.
Выбранному кандидату пришлю демо доступ в админку, на сайт и документацию.
Есть желание постоянно сотрудничать с программистом, т.к. потом нужно будет дополнить этот сайт доп. функционалом. А также понадобится техническое развитие и поддержка.
Проект не приносит денег, так что на начальном этапе, высокую цену за работу просьба не предлагать.
Переписка по почте, скайпу, при необходимости, иметь возможность общаться голосом.
Сообщите, во сколько примерно вы оцениваете работу по вышеописанным пунктам и примерные сроки.
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