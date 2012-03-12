Макет под Webasys Shopscript

Надо склонировать (с некоторыми корректировками) макет сайта на Webasyst ShopScript.

Ничего с нуля верстать не надо, по идее надо перенести файлы верстки (css,js) с определенного сайта на наш сайт на вебасисте, учесть некоторые корректировки (не включать некоторые блоки, или поставить другую надпись и т.д.).

В общем нужен человек который имел дело с версткой под вебасист.