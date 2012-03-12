Небольшой функционал для CMS Joomla Phoca Gallery

Подправить отображение картинок в слайдшоу (js) на весь экран в IE на главной странице. Во всех браузерах всё отлично отображается. Однако, в IE слайдер из картинок не хочет показываться. Источник кода слайдшоу - http://www.webdevtuts.net/coding/create-a-full-background-image-slider-using-jquery/# Сайт stoniki.ru
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Нужна возможность при просмотре изображений галереи в модальном окне переходить в некий расширенный вид для редактирования этого изображения (к примеру как здесь www.affresco.ru/catalog/f... ), а именно должно открыться окно с аналогичным функционалом как это реализовано здесь www.affresco.ru/ru/editor... или www.applico.ru/cropm/step... , думаю знающие люди всё поймут, там вроде всё сделано на библиотеках jQuery. Переход дальше на втором этапе в корзину не нужен, и фоновые обои на втором этапе то же. Цена на всех картинах одинаковая, поэтому просчёт стоимости будет несложным и зависеть только от выбора фактуры. Спектр фактуры естественно может расширяться и нужна возможность её добавления. Детали задания и ваши предложения готов обсудить в ближайшее время.
ася: 574-866-069
скайп shemetyonok
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