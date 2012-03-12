Небольшой функционал для CMS Joomla Phoca Gallery

Нужна возможность при просмотре изображений галереи в модальном окне переходить в некий расширенный вид для редактирования этого изображения (к примеру как здесь www.affresco.ru/catalog/f... ), а именно должно открыться окно с аналогичным функционалом как это реализовано здесь www.affresco.ru/ru/editor... или www.applico.ru/cropm/step... , думаю знающие люди всё поймут, там вроде всё сделано на библиотеках jQuery. Переход дальше на втором этапе в корзину не нужен, и фоновые обои на втором этапе то же. Цена на всех картинах одинаковая, поэтому просчёт стоимости будет несложным и зависеть только от выбора фактуры. Спектр фактуры естественно может расширяться и нужна возможность её добавления. Детали задания и ваши предложения готов обсудить в ближайшее время.

ася: 574-866-069

скайп shemetyonok