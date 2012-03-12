Подправить отображение картинок в слайдшоу js

Требуется настроить отправку писем на двух сайтах и двух копиях этих сайтов. Установлены DF contact и JForms. Что требуется. В письме пришедшем на почту отображалось: 1. Имя 2. email 3. Текст сообщения 4. С какого сайта пришло В поле отправитель должно быть ...