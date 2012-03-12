Создать страницу для авторизованных в Joomla

Сайт на Joomla. Соответственно есть модуль авторизации, но нужно сделать страницу, типа личного кабинета для менеджера, который будет размещать заявки и видеть историю этих заявок.

Страница нужна простая. главное - оставлять заявки, видеть историю и сумму с процнтами менеджера (30% от суммы - зарплата менеджера).