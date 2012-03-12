Создать страницу для авторизованных в Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Сайт на Joomla. Соответственно есть модуль авторизации, но нужно сделать страницу, типа личного кабинета для менеджера, который будет размещать заявки и видеть историю этих заявок.

Страница нужна простая. главное - оставлять заявки, видеть историю и сумму с процнтами менеджера (30% от суммы - зарплата менеджера).

Joomla
12 лет назад
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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