Здравствуйте! Нужен сайт визитка на Joomla. (5 страниц + каталог) - Домен есть - Хостинг есть - Шаблон есть - Четкое техзадание с иллюстрациями есть - Контент есть Ориентирован на 300грн. Заинтересовавшимся, прошу отправлять контактные данные и ссылки на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать конструктор ангара на flash на подобие http://techline-online.ru/service/angar.html
Сматреть картинку ниже "Собери себе ангар"
Будет выбор цветов, опций, другое дизайнерское исполнение
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