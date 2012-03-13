Flash-приложение "подбор решётки на окно"

Приветствую.

Нужно флеш-приложение для подбора решетки на окно, состоящее из двух частей:

Часть 1. Загрузчик

Пользователь загружает фото фасада своего дома в свой профиль на сайте, указывает точки привязки. (Указывает произвольные две точки на фото и вводит расстояние между ними на реальном объекте в миллиметрах. Желательно предусмотреть возможность кропа, если правильно называю - выделить и оставить на фото только нужный прямоугольник, а остальное - выкинуть). Фото, точки привязки сохраняются в БД (MySQL)

Часть 2. Подбор

На странице подбора пользователь видит ComboBox со списком загруженных им фото (в идеале - превьюшки).

При выборе одного фото в комбобоксе, ниже по центру ( в "рабочей области" ) загружается выбранная фотография.

Слева и справа от фото стрелки "след." и "предыд."

На основании точек привязки на фото накладывается масштабированное(пропорционально по обеим координатам) фото решетки (.png с прозрачностью). PNG-шки в папке на сайте, есть таблица с характеристиками (Имя_файла, габариты_решётки{для масштабирования},узорчатая-Bool; кованая-Bool и т.п.).

Кнопки "След" и "пред" меняют решётку на след., или предыд., соответственно, так же маштабируя и центуя изображение новой решетки.

Желательно предусмотреть возможность фильтрации списка решеток (хотя бы по одному параметру, например CheckBox "кованая")

Формат: исходник FLA, очень желательна открываемость во Flash MX 2004

Предлагайте цену и сроки. Цена в приоритете.

Фото домов и решёток - не принципиальны, для тестов можно в Paint'е каракули сделать, структура БД тоже не важна - пока всё равно пустая. Важен функционал и очень хотелось бы комментарии к скриптам (не каждая строка, конечно, а функции. Либо говорящие имена функций)