Flash-приложение "подбор решётки на окно"

Уважаемые эксперты по скриптам! Есть такое дело: на сайте http://kinoylei.ru/ стоит скрипт вот его содержание ( ЭТО ТО ЧТО СТОИТ В ШАБЛОНЕ САЙТА!!!!! 1 ЧАСТЬ ) ВОТ ЭТО СТАВИТСЯ В КАЖДУЮ НОВОСТЬ 2 ЧАСТЬ!!!!! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Нужно флеш-приложение для подбора решетки на окно, состоящее из двух частей:
Часть 1. Загрузчик
Пользователь загружает фото фасада своего дома в свой профиль на сайте, указывает точки привязки. (Указывает произвольные две точки на фото и вводит расстояние между ними на реальном объекте в миллиметрах. Желательно предусмотреть возможность кропа, если правильно называю - выделить и оставить на фото только нужный прямоугольник, а остальное - выкинуть). Фото, точки привязки сохраняются в БД (MySQL)
Часть 2. Подбор
На странице подбора пользователь видит ComboBox со списком загруженных им фото (в идеале - превьюшки).
При выборе одного фото в комбобоксе, ниже по центру ( в "рабочей области" ) загружается выбранная фотография.
Слева и справа от фото стрелки "след." и "предыд."
На основании точек привязки на фото накладывается масштабированное(пропорционально по обеим координатам) фото решетки (.png с прозрачностью). PNG-шки в папке на сайте, есть таблица с характеристиками (Имя_файла, габариты_решётки{для масштабирования},узорчатая-Bool; кованая-Bool и т.п.).
Кнопки "След" и "пред" меняют решётку на след., или предыд., соответственно, так же маштабируя и центуя изображение новой решетки.
Желательно предусмотреть возможность фильтрации списка решеток (хотя бы по одному параметру, например CheckBox "кованая")
Формат: исходник FLA, очень желательна открываемость во Flash MX 2004
Предлагайте цену и сроки. Цена в приоритете.
Фото домов и решёток - не принципиальны, для тестов можно в Paint'е каракули сделать, структура БД тоже не важна - пока всё равно пустая. Важен функционал и очень хотелось бы комментарии к скриптам (не каждая строка, конечно, а функции. Либо говорящие имена функций)
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