Переделать скрипт

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Уважаемые эксперты по скриптам! Есть такое дело: на сайте http://kinoylei.ru/ стоит скрипт вот его содержание ( ЭТО ТО ЧТО СТОИТ В ШАБЛОНЕ САЙТА!!!!! 1 ЧАСТЬ )

ВОТ ЭТО СТАВИТСЯ В КАЖДУЮ НОВОСТЬ 2 ЧАСТЬ!!!!! - (

Высокое качество

12 лет назад
Bestmashin
Евгений 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад