Отпарсить каталог авто с импортом в друпал

Всем привет.

Есть задача - перенести каталог автомобилей с одного сайта на другой, в удобном виде. Сайт донор - автомаркет.ру, (http://avtomarket.ru/catalog/Kia/?class=1), сайт акцептор - kia-moskva.ru, он на Друпале.

Нужно перетащить весь каталог примерно в таком же виде, чтобы дальше мы могли подправить только стили для изменения внешнего вида.

Если все проходит удачно и быстро, то сразу же даю заказ еще на несколько аналогичных каталогов.

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