Отпарсить каталог авто с импортом в друпал

Приветствую. Нужно флеш-приложение для подбора решетки на окно, состоящее из двух частей: Часть 1. Загрузчик Пользователь загружает фото фасада своего дома в свой профиль на сайте, указывает точки привязки. (Указывает произвольные две точки на фото и вводит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть задача - перенести каталог автомобилей с одного сайта на другой, в удобном виде. Сайт донор - автомаркет.ру, (http://avtomarket.ru/catalog/Kia/?class=1), сайт акцептор - kia-moskva.ru, он на Друпале.
Нужно перетащить весь каталог примерно в таком же виде, чтобы дальше мы могли подправить только стили для изменения внешнего вида.
Если все проходит удачно и быстро, то сразу же даю заказ еще на несколько аналогичных каталогов.
Оплата по вебмани по результату, аська для связи 988 три пять один.
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