Доработка модуля

Мини ТЗ: 1. У нас - CMS Joomla 2.5 2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved 3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2) 4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте! 5. Реализовать поиск ...