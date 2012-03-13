Создать и интегрир. в Joomla интерактив. табличку

Создать и интегрировать в мой шаблон CMS Joomla 1.5 интерактивную табличку с выборными полями (галочки), выполняющей расчёт окончательной суммы (примерное ТЗ готово, по требованию).

Значения располагаются в правой колонке.

Аргументы галочка (т.е. 0 или 1) в левых нескольких колонках.

Суммы рассчитываются отдельно по каждой колонке в зависимости от аргумента (наличия или отсутствия галочки).

Для удобства прочтения, суммы выводятся в верхней и нижней частях колонок таблицы (примерно так как реализовано в xls-файле).

Все предустановленные значения аргумента должны быть изменяемыми, про желанию пользователя и восстанавливаемыми при нажатии кнопки "исходные значения".

В таблице должны быть предусмотрены "неактивные" предустановленные значения аргумента (например: буква "О" или "Р", или поле выбора иного цвета) для указания рекомендованных, но не выбранных позиций.

А так же НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ значения, указывающие невозможность выбора (например: "Х" или "-").

Пользователь должен иметь возможность сравнивать результаты и сохранять полученную таблицу (как конфигурацию, так и выполненные расчёты).

Привязка таблицы к товарным позициям магазина на первом этапе не предусмотрена! Но в последствии планируется !!!

ТЗ (пример в xls-файле) - во вложении в проект, по мере нужды возможна корректировка.

Дополнительно сообщаю:

CMS Joomla 1.5.25, MySQL Databases; PHP;

Программер (тех.поддержки) есть;

Дизайн стандартный, как для контента всех страниц (прорисован для главной и слабо затрагивает контент);

Бюджет скромный;

Наполнение своими силами.

Проект развивается в несколько этапов (надеюсь на долгосрочное сотрудничество);

Заранее благодарен,

Владимир