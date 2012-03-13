Создать и интегрир. в Joomla интерактив. табличку

Мини ТЗ: 1. У нас - CMS Joomla 2.5 2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved 3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2) 4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте! 5. Реализовать поиск ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать и интегрировать в мой шаблон CMS Joomla 1.5 интерактивную табличку с выборными полями (галочки), выполняющей расчёт окончательной суммы (примерное ТЗ готово, по требованию).
Значения располагаются в правой колонке.
Аргументы галочка (т.е. 0 или 1) в левых нескольких колонках.
Суммы рассчитываются отдельно по каждой колонке в зависимости от аргумента (наличия или отсутствия галочки).
Для удобства прочтения, суммы выводятся в верхней и нижней частях колонок таблицы (примерно так как реализовано в xls-файле).
Все предустановленные значения аргумента должны быть изменяемыми, про желанию пользователя и восстанавливаемыми при нажатии кнопки "исходные значения".
В таблице должны быть предусмотрены "неактивные" предустановленные значения аргумента (например: буква "О" или "Р", или поле выбора иного цвета) для указания рекомендованных, но не выбранных позиций.
А так же НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ значения, указывающие невозможность выбора (например: "Х" или "-").
Пользователь должен иметь возможность сравнивать результаты и сохранять полученную таблицу (как конфигурацию, так и выполненные расчёты).
Привязка таблицы к товарным позициям магазина на первом этапе не предусмотрена! Но в последствии планируется !!!
ТЗ (пример в xls-файле) - во вложении в проект, по мере нужды возможна корректировка.
Дополнительно сообщаю:
CMS Joomla 1.5.25, MySQL Databases; PHP;
Программер (тех.поддержки) есть;
Дизайн стандартный, как для контента всех страниц (прорисован для главной и слабо затрагивает контент);
Бюджет скромный;
Наполнение своими силами.
Проект развивается в несколько этапов (надеюсь на долгосрочное сотрудничество);
Заранее благодарен,
Владимир
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