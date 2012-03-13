Здравствуйте.

Нужно обновить версию форума

Движок – Simple Machines Forum (SMF)

Адрес форума – http://www.webmath.ru/forum/index.php

Версия форума – SMF 1.1.12

Хотел бы обновить версию до SMF 1.1.16 (Это ведь максимальная версия первой серии?), возможно обносить до SMF 2. Я в этом мало понимаю, так что в данном месте понадобится консультация.

БД – около 15 Мб, оформление стандартное.

В проекте пишите свои контакты (ICQ, Skype, mail, и возможность поговорить в аудио режиме через скайп).

С уважением, Алексей.