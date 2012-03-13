Joomla com_jreviews: Import / Export в формате XML

Здравствуйте,

Требуется сделать инструмент для импорта и экспорта записей компонента com_jreviews в формате XML.

Компонент содержит записи о продуктах и отзывах о этих продуктах

- Администратор сайта должен иметь возможность сделать экспорт отзывов (с сохранением id их продуктов) в xml файл

- Администратор сайта должен иметь возможность сделать импорт отзывов (с привязкой по id продуктов) из xml файла

Есть два одинаковых сайта на разных языках с одинаковыми продуктами (и одинаковыми id продуктов), нужно таким образом экспортировать отзывы с одного сайта (где отзывов много) на второй сайт (где отзывов почти нет).

Интересует стоимость